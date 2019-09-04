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أمطار وغطاء سحابي واسع على هذه المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.
وتوقع الحيزان انخفاضًا طفيفًا شمالًا في درجات الحرارة وسط النهار، ويكون ملموسًا في ساعات الليل والصباح الباكر، مع رياح نشطة شرق ووسط المملكة وبامتداد قطاع البحر الأحمر.
وقال الحيزان: إن هناك فرصًا لهطول أمطار على المرتفعات حتى جنوب المدينة المنورة، مع تواجد غطاء سحابي واسع يشمل الوسط وحائل والمدينة المنورة.
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