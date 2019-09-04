2019-09-04

أمطار وغطاء سحابي واسع على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

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وتوقع الحيزان انخفاضًا طفيفًا شمالًا في درجات الحرارة وسط النهار، ويكون ملموسًا في ساعات الليل والصباح الباكر، مع رياح نشطة شرق ووسط المملكة وبامتداد قطاع البحر الأحمر.

وقال الحيزان: إن هناك فرصًا لهطول أمطار على المرتفعات حتى جنوب المدينة المنورة، مع تواجد غطاء سحابي واسع يشمل الوسط وحائل والمدينة المنورة.