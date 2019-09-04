الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة أم القرى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بجامعة أم القرى عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية والصحية للعنصرين الرجالي والنسائي وترغب في شغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً، ويمكن التقديم عليها عبر بوابة التوظيف الإلكترونية، اعتباراً من الثلاثاء الموافق 1441/01/04هـ، وحتى يوم السبت الموافق 1441/01/15هـ.

ومن ضمن الشروط المطلوبة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون لائقاً صحياً ويُشترط بالنسبة لوظائف معيد ما يلي:

أ. أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

ب. أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية جيد جداً على الأقل.

ج. ألا يزيد عمر المتقدم عند التقديم عن 35 عاماً.

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د. أن يجتاز المتقدم اختبار القدرات للجامعيين بدرجة لا تقل عن (75%).

ويُشترط بالنسبة لوظائف محاضر ما يلي: أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جداً على الأقل (إذا كان حاصلاً عليها من جامعة تمنحها بتقدير)، وإن كانت الشهادة صادرة من جامعة تمنح الدرجة بدون تقدير فلا بد أن يكون حاصلاً على تقدير لا يقل عن جيد جداً بدرجة البكالوريوس.

ويشترط بالنسبة للوظائف الصحية ما يلي: أن يكون المتقدم حاصلاً على تصنيف للمؤهل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومطابقاً للوظيفة المعلن عنها.

أن تكون بطاقة التسجيل المهني/سجل التصنيف والتسجيل الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول.

الوثائق المطلوبة:يجب على المتقدم إرفاق الوثائق التالية إلكترونياً:صورة الهوية الوطنية وصورة من المؤهل العلمي (الشهادة والسجل الأكاديمي).

وصورة من معادلة الشهادة من وزارة التعليم (في حال كانت ممنوحة من جامعة غير سعودية) وصورة من الخبرات العملية إن وجدت.

وسيتم التقديم عن طريق موقع بوابة التوظيف الإلكترونية :

https://recruit.uqu.edu.sa/