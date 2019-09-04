الان تتابع «التعليم» توجه باستمرار دراسة أبناء القبائل النازحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365- عبدالله العازمي: وجهت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن جميع مدارسها للبنين والبنات باستمرار دراسة أبناء القبائل النازحة وذلك عبر حسابها الرسمي في تويتر. وقالت في التغريدة التي نشرتها: نفيدكم بورود توجيه من مقام الوزارة باستمرار دراسة الطلاب الوافدين والمقيمين المنتهية إقاماتهم بالمدارس حتى نهاية العام الحالي وفق الألية السابقة , وسيصل تعميم تفصيلي توضيحي بإذن الله خلال اليومين القادمين .

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