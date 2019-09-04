الدفاع المدني يسيطر على حريق المحلات التجارية بمكة

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365 - حجب العصيمي:

سيطرت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة على حريق محلين تجاريين وقامت بإخلاء سكان عمارة في الحجون.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد تبلغت غرفة العمليات في تمام الساعة الثامنة عشر والدقيقة الرابعة والثلاثون من يوم امس الثلاثاء الموافق الرابع من شهر محرم لعام ١٤٤٠ه‍ بوقوع حادث حريق في محل تجاري بحي الحجون.

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وأكد المتحدث الرسمي للادارة العامة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الحادث كان عبارة عن اشتعال النار في عدد محلين تجاريين اسفل عمارة مكونه من ثلاثة ادوار .

وعليه فقد تمت السيطرة على الحادث واخمادة والحيلوله دون امتداده للمحلات المجاورة في حين تم اخلاء ١٥ شخص من ساكني العمارة احترازيا دون حدوث اي اصابات في الارواح ولله الحمد.

واوضح ان فريق التحقيق بالادارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.