طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير ومكة المكرمة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة مكة المكرمة.

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وسماء غائمة إلى غائمة جزئيا على غرب ووسط المملكة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية ،الرياض ، نجران , الجوف وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية من البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسطة الموج .