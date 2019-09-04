رابط “الاستعلام” عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر محرم 1441 هجري برقم السجل المدني

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا عرب فور نيوز في المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن، عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر محرم 1441 هجري، والمعروف أن المساعدة المقطوعة هي خدمة تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للفئات المحدودة الدخل والأسر الأقل دخلاً، لمساعدتها على تحمل أعباء الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة الآن.

المساعدة المقطوعة هي عبارة عن مبلغ مالي يتم إيداعه بالحساب البنكي لمن تنطبق عليه شروط الاستحقاق، التي حددتها وزارة العمل، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لشهر محرم.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لشهر محرم1441

يتم الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة من خلال رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من هنا من قبل المواطنين المستحقين لمساعدة المقطوعة لشهر محرم 1441 هجري ويتم الاستعلام برقم السجل المدني أو رقم الهوية الوطنية.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لشهر محرم

الدخول على رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من هنا. اختيار أيقونة خدمات الوزارة. الذهاب إلي دليل الخدمات. اختيار مربع التنمية الاجتماعية. الدخول على خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. الضغط على زر الاستعلام عن الخدمة.

وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة، لمتابعي موقعنا عرب فور نيوز داخل المملكة العربية السعودية، وأن يكون اجتهادنا قد لاقى استحسانكم.