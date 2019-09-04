بعد 5 أيام من وعد "تركي بن طلال".. "الحلافي" يتسلم وحدته السكنية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

لم تمضِ خمسة أيام على وعد أمير عسير، الأمير تركي بن طلال، حتى تسلم الشاب "عائض الحلافي" وحدته السكنية مساء أمس الثلاثاء بالمنطقة الشرقية.

وفي التفاصيل، أكد الشاب عائض بن ظافر الحلافي لـ"سبق" أنه تسلم وثيقة وحدته السكنية الواقعة بضاحية الملك فهد بالدمام من جمعية سواعد بالمنطقة الشرقية نيابة عن وزارة الإسكان.

وكان أمير عسير، الأمير تركي بن طلال، قد تابع شخصيًّا وباهتمام شكوى الشاب عائض الحلافي (35 عامًا) من ذوي الهمم العالية، بخصوص تعثُّر حصوله على سكن خاص به من قِبل وزارة الإسكان بسبب عدم زواجه، وهو شرط رئيس للحصول على سكن.

ووجَّه الأمير تركي بن طلال بالبحث عن زوجة للشاب الحلافي؛ ليحصل بذلك على السكن المناسب، واعدًا بحضوره حفل الزواج.

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وقال الشاب عائض بن ظافر الحلافي لـ"سبق" إنه يتيم الأب، ووالدته مسنة، وهي على قيد الحياة، وتسكن بقرية الفوهة شمال منطقة عسير، وهو يسكن مع شقيقه بالمنطقة الشرقية الذي يعاني أمراضًا عدة.

وأضاف: تقدمت بطلب سكن، وقوبل طلبي بالرفض كوني غير متزوج، وذهبت لمدينة أبها، وعرضت مشكلتي على سمو أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال؛ فبادر بمهاتفة وزير الإسكان لحل مشكلتي، ووعد سمو الأمير تركي بتزويجي خلال فترة وجيزة، وحضوره شخصيًّا حفل زواجي.

وأردف: إجراءات البحث عن زوجة لي لا تزال جارية، وأنوي إقامة المناسبة في مدينة أبها؛ لأحظى بشرف حضور أمير منطقة عسير حفل زواجي.

واختتم: بيّض الله وجه الأمير تركي بن طلال؛ لقد أعاد البسمة إلى وجهي. مبادرته إنسانية، ووقفته معي مشرفة. كما أتقدم بالشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لفئة ذوي الهمم العالية.