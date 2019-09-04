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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكويت: إيقاف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي عن العمل بعد استعراضه بهذة السيارة الفارهة في لندن – (صور... والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكويت: إيقاف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي عن العمل بعد استعراضه بهذة السيارة الفارهة في لندن – (صور وفيديو)
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت، الشيخ خالد الجراح، قرارا، أمس الإثنين، بإيقاف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي مبارك سالم العلي الصباح عن العمل، وفقا لما أوردته صحيفة الراي (محلية).
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وبينما لم يتم الكشف رسميا عن أسباب الإيقاف، نشر حساب “تفتيش الكويت” الإخباري الموثق على”تويتر” مقطع فيديو لوكيل أمن الدولة الموقوف مع رجل الأعمال ومرشح الدائرة الانتخابية الرابعة فهد غشام البصمان في العاصمة البريطانية.
وتم ربط وقف العلي عن العمل، والذي عين وكيلا لجهاز أمن الدولة في فبراير/ شباط 2017، بانتشار مقاطع الفيديو على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، تظهره برفقة البصمان في سيارة فارهة بلندن.ت
فتيش
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أستياء عارم وتذمّر من سكان شارع سلون، في #لندن بسبب تصرفات رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ #مبارك_سالم_العلي رفقة أحد رجال الأعمال الكويتيين وهو مرشح في الدائرة الرابعة #فهد_غشام_البصمان ، وقد تم أيقاف الشيخ مبارك عن العمل . pic.twitter.com/z1GlDtffME— تفتيش (@Tafteshq8) September 2, 2019
أستياء عارم وتذمّر من سكان شارع سلون، في #لندن بسبب تصرفات رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ #مبارك_سالم_العلي رفقة أحد رجال الأعمال الكويتيين وهو مرشح في الدائرة الرابعة #فهد_غشام_البصمان ، وقد تم أيقاف الشيخ مبارك عن العمل .
أستياء عارم وتذمّر من سكان شارع سلون، في #لندن بسبب تصرفات رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ #مبارك_سالم_العلي رفقة أحد رجال الأعمال الكويتيين وهو مرشح في الدائرة الرابعة #فهد_غشام_البصمان ، وقد تم أيقاف الشيخ مبارك عن العمل . pic.twitter.com/z1GlDtffME— تفتيش (@Tafteshq8) September 2, 2019
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أستياء عارم وتذمّر من سكان شارع سلون، في #لندن بسبب تصرفات رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ #مبارك_سالم_العلي رفقة أحد رجال الأعمال الكويتيين وهو مرشح في الدائرة الرابعة #فهد_غشام_البصمان ، وقد تم أيقاف الشيخ مبارك عن العمل . pic.twitter.com/z1GlDtffME— تفتيش (@Tafteshq8) September 2, 2019
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متداول : وكيل امن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي الصباح الذي تم ايقافه عن العمل بقرار من وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اليوم مع رجل الاعمال فهد غشام البصمان في #لندن pic.twitter.com/O3i6686Nog— تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) September 2, 2019
متداول : وكيل امن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي الصباح الذي تم ايقافه عن العمل بقرار من وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اليوم مع رجل الاعمال فهد غشام البصمان في #لندن
متداول : وكيل امن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي الصباح الذي تم ايقافه عن العمل بقرار من وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اليوم مع رجل الاعمال فهد غشام البصمان في #لندن pic.twitter.com/O3i6686Nog— تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) September 2, 2019
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.