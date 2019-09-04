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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكويت: إيقاف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي عن العمل بعد استعراضه بهذة السيارة الفارهة في لندن – (صور وفيديو)

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت، الشيخ خالد الجراح، قرارا، أمس الإثنين، بإيقاف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي مبارك سالم العلي الصباح عن العمل، وفقا لما أوردته صحيفة الراي (محلية).

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وبينما لم يتم الكشف رسميا عن أسباب الإيقاف، نشر حساب “تفتيش الكويت” الإخباري الموثق على”تويتر” مقطع فيديو لوكيل أمن الدولة الموقوف مع رجل الأعمال ومرشح الدائرة الانتخابية الرابعة فهد غشام البصمان في العاصمة البريطانية.

وتم ربط وقف العلي عن العمل، والذي عين وكيلا لجهاز أمن الدولة في فبراير/ شباط 2017، بانتشار مقاطع الفيديو على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، تظهره برفقة البصمان في سيارة فارهة بلندن.ت

فتيش

أستياء عارم وتذمّر من سكان شارع سلون، في #لندن بسبب تصرفات رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ #مبارك_سالم_العلي رفقة أحد رجال الأعمال الكويتيين وهو مرشح في الدائرة الرابعة #فهد_غشام_البصمان ، وقد تم أيقاف الشيخ مبارك عن العمل . pic.twitter.com/z1GlDtffME — تفتيش (@Tafteshq8) September 2, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c36"> @Tafteshq8 أستياء عارم وتذمّر من سكان شارع سلون، في #لندن بسبب تصرفات رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ #مبارك_سالم_العلي رفقة أحد رجال الأعمال الكويتيين وهو مرشح في الدائرة الرابعة #فهد_غشام_البصمان ، وقد تم أيقاف الشيخ مبارك عن العمل . أستياء عارم وتذمّر من سكان شارع سلون، في #لندن بسبب تصرفات رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ #مبارك_سالم_العلي رفقة أحد رجال الأعمال الكويتيين وهو مرشح في الدائرة الرابعة #فهد_غشام_البصمان ، وقد تم أيقاف الشيخ مبارك عن العمل . pic.twitter.com/z1GlDtffME — تفتيش (@Tafteshq8) September 2, 2019 38 أستياء عارم وتذمّر من سكان شارع سلون، في #لندن بسبب تصرفات رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ #مبارك_سالم_العلي رفقة أحد رجال الأعمال الكويتيين وهو مرشح في الدائرة الرابعة #فهد_غشام_البصمان ، وقد تم أيقاف الشيخ مبارك عن العمل . pic.twitter.com/z1GlDtffME — تفتيش (@Tafteshq8) September 2, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c36">