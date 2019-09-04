“العدل”: اتخذنا الإجراءات اللازمة بعد الانهيار الجزئي في سقف مواقف محكمة الاستئناف...

أكدت وزارة العدل أنها اتخذت الاحتياطات اللازمة بعد حادثة الانهيار الجزئي بسقف مواقف محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، وتم التواصل مع صاحب المبنى لإصلاح السقف والسيارة المتضررة، والتأكد من سلامة المبنى بتقارير هندسية. وتلقت “سبق” تعقيبًا من الوزارة على الخبر المنشور بعنوان “انهيار جزئي بسقف مواقف محكمة الاستئناف بـ(الشرقية).. وأضرار بالسيارات”، قالت فيه: “إن الحدث وقع منذ أكثر من شهرين، وتحديدًا يوم السبت الموافق 27 شوال 1440 هـ، خلال الإجازة الأسبوعية، وفي المواقف المخصصة للموظفين، ولم تتضرر إلا سيارة واحدة لأحد العاملين بالمحكمة”.

ونفت الوزارة إلحاق الضرر بعدد من سيارات الموظفين والمواطنين، مشيرة إلى أنها حريصة على سلامة جميع المستفيدين والمتقاضين والموظفين، وتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد الحادثة، والتواصل مع صاحب المبنى لإصلاح السقف والسيارة المتضررة، والتأكد من سلامة المبنى بتقارير هندسية.