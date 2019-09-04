إطلاق أندرويد 10 لهواتف بيكسل

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أكدت تقارير تقنية، الاثنين، أن شركة جوجل تنوي إطلاق النسخة النهائية من الإصدار القادم من نظام التشغيل أندرويد، وذلك لكافة هواتف بيكسل التابعة لها.
ودأبت جوجل على إطلاق الإصدارات الأحدث من نظام أندرويد مطلع شهر سبتمبر، وذلك إلى جانب التحديثات الأمنية.
وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، فإن المرجح هو أن تكون الشركة قد أجلت الإطلاق لأن أول اثنين من سبتمبر هذا العام، صادف عيد العمال في الولايات المتحدة.
وقالت شركتا (روجرز) Rogers، و(تيلوس) Telus: إن أندرويد 10 قادم إلى هواتف بيكسل، الجيل الأول: بيكسل، وبيكسل إكس إل، والجيل الثاني: بيكسل 2، وبيكسل 2 إكس إل، والجيل الثالث: بيكسل 3، وبيكسل 3 إكس إل، وبيكسل 3 آي، وبيكسل 3 آي إكس إل.
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