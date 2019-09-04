السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار دوريان في الباهاماس إلى سبعة قتلى



ناساو 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

أعلن رئيس وزراء الباهاماس هيوبرت مينيس أمس أن الحصيلة المؤقتة لضحايا الإعصار دوريان المدمر ارتفعت من خمسة إلى سبعة قتلى.

وكان رئيس وزراء الأرخبيل المؤلف من حوالى 700 جزيرة والواقع في البحر الكاريبي وصف ما خلفه الإعصار المدمر ب"المأساة التاريخية".

وتوقعت الأمم المتحدة أن يحتاج 61 ألف شخص في الباهاماس لمساعدة غذائية جراء الإعصار.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن حزنه البالغ إزاء الدمار المروع الناجم عن الإعصار "دوريان" الذي يضرب كومنولث جزر البهاما.

وأكد غوتيريش في بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه، تضامنه مع شعب وحكومة البهاما، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل دعم جهود الإنقاذ الجارية التي تقودها الحكومة.

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