أول وزيرة لخارجية السودان في تشكيلة حمدوك

توافقت قوى إعلان الحرية والتغيير، المناط بها اختيار وزراء حكومة المرحلة الانتقالية في السودان، على أسماء الوزراء، وسلمت قائمة بـ19 وزيراً، ووزير دولة واحد، ورئيس لمجلس أعلى، لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي ينتظر أن يعلنها خلال ساعات، رغم تواصل المشاورات بشأن 3 وزارات ينتظر حسمها خلال غداَ الأربعاء.

وتضم الحكومة أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، في تاريخ السودان، وهي الدبلوماسية السابقة أسماء عبد الله، كما تولى اقتصادي سابق في البنك الدولي وزارة المالية، وسيكون عليه التصدي لأزمة اقتصادية حادة. كما تضم التشكيلة 3 نساء أخريات، هن انتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، ولينا الشيخ لحقيبة التنمية الاجتماعية, وولاء البوشي للشباب والرياضة. كما تم اختيار الإعلامي البارز فيصل محمد صالح لحقيبة الثقافة والإعلام. وتم تشكيل مجلس أعلى للسياحة والبيئة لم يكشف عن اسم رئيسه، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

من جهته، تعهد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، بدعم بلاده وأوروبا للسودان للاندماج في المجتمع الدولي مجدداً، ورفع اسمه من قائمة الإرهاب. وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها للخرطوم، مشيرة في خطاب تهنئة لحمدوك إلى أن «ألمانيا ستقف بجانبكم كشريك جدير بالثقة.

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