«انطلاقة واثقة» يؤهل 13201 مستجد ومستجدة لحياتهم الجامعية

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) دشن مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبد الله بافيل أمس (الثلاثاء) ملتقى المستجدين «انطلاقة واثقة» في نسخته الخامسة للطلاب والطالبات المستجدين بحضور وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية الدكتور عبد العزيز بن رشاد سروجي وعميد شؤون الطلاب الدكتور عمر سنبل ووكلاء العمادة وعمداء الكليات والعمادات المساندة بقاعة الملك سعود بالمدينة الجامعية بالعابدية. وعقب افتتاح مدير الجامعة لفعاليات الملتقى تجول على أرجاء الأجنحة المشاركة في الملتقى التي مثلت منظومة متكاملة من الخدمات للطالب المستجد إضافة الى الكليات المشاركة بمختلف التخصصات وكذلك العمادات المساندة والمعاهد والمراكز البحثية واستمع لشرح مفصل من عميد شؤون الطلاب عن الخدمات المقدمة للطلاب خلال فعاليات الملتقى، كما اطلع على خدمة البطاقة الذكية التي تسهم في تسهيل إجراءات الطالب الأكاديمية بالجامعة وبين بافيل أن هذا الملتقى يمثل انطلاقة واثقة للطلبة المستجدين بتعريفهم بإدارات وعمادات وكليات الجامعة المختلفة والخدمات التي تقدمها الجامعة, مشيرا الى أن الجامعة جهزت كافة إمكاناتها وتجهيزاتها من كوادر تدريسية ومباني لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلبة، منوها بما تحظى به الجامعة من دعم القيادة الرشيدة. من جهته بين عميد شؤون الطلاب الدكتور عمر سنبل أن الملتقى يقام في عامه الخامس بعد النجاحات التي حققها الملتقى في الأعوام الماضية مضيفا بان الملتقى هدف الى تهيئة الطلاب المستجدين بحيث يكون لديهم تصورا متكامل عن الخدمات التي تقدمها الجامعة وعمادة شؤون الطلاب. يذكر أن الملتقى شهد إقبالا متميزاً من الطلبة خلال يومه الأول بشطري الطلاب والطالبات

دشن مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبد الله بافيل أمس (الثلاثاء) ملتقى المستجدين «انطلاقة واثقة» في نسخته الخامسة للطلاب والطالبات المستجدين بحضور وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية الدكتور عبد العزيز بن رشاد سروجي وعميد شؤون الطلاب الدكتور عمر سنبل ووكلاء العمادة وعمداء الكليات والعمادات المساندة بقاعة الملك سعود بالمدينة الجامعية بالعابدية. وعقب افتتاح مدير الجامعة لفعاليات الملتقى تجول على أرجاء الأجنحة المشاركة في الملتقى التي مثلت منظومة متكاملة من الخدمات للطالب المستجد إضافة الى الكليات المشاركة بمختلف التخصصات وكذلك العمادات المساندة والمعاهد والمراكز البحثية واستمع لشرح مفصل من عميد شؤون الطلاب عن الخدمات المقدمة للطلاب خلال فعاليات الملتقى، كما اطلع على خدمة البطاقة الذكية التي تسهم في تسهيل إجراءات الطالب الأكاديمية بالجامعة وبين بافيل أن هذا الملتقى يمثل انطلاقة واثقة للطلبة المستجدين بتعريفهم بإدارات وعمادات وكليات الجامعة المختلفة والخدمات التي تقدمها الجامعة, مشيرا الى أن الجامعة جهزت كافة إمكاناتها وتجهيزاتها من كوادر تدريسية ومباني لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلبة، منوها بما تحظى به الجامعة من دعم القيادة الرشيدة. من جهته بين عميد شؤون الطلاب الدكتور عمر سنبل أن الملتقى يقام في عامه الخامس بعد النجاحات التي حققها الملتقى في الأعوام الماضية مضيفا بان الملتقى هدف الى تهيئة الطلاب المستجدين بحيث يكون لديهم تصورا متكامل عن الخدمات التي تقدمها الجامعة وعمادة شؤون الطلاب. يذكر أن الملتقى شهد إقبالا متميزاً من الطلبة خلال يومه الأول بشطري الطلاب والطالبات

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