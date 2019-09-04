

الرياض 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة مكة المكرمة، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيا على غرب ووسط المملكة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية ،الرياض ، نجران , الجوف وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية من البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسطة الموج .

// انتهى //

06:00ت م

0002





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.