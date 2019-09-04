شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 50 عاما.. جدة تودع آخر مداخن «التحلية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

ودعت جدة آخر مدخنتين لتحلية المياه المقامتين على الكورنيش، بعد 50 عاما ظلتا خلالها ترويان أحياء المحافظة بالمياه العذبة. وكان من المقرر إغلاقهما في فبراير 2020، إلا أن توجيه وزير البيئة والمياه والزراعة قدم الموعد إلى الساعة 8.30 مساء أمس، ليتم إغلاق المحطة البخارية وتتوقف معها سحب الأدخنة التي كانت تنفثهما في الأجواء منذ عام 1990.

وأغلقت تحلية المياه في 2015 مدخنتين في «المرحلة الـ3» تمهيدا لخروجهما النهائي من منظومة عمل المؤسسة، وإحلال محطة جدة للتناضح العكسي بديلة عنهما في الإنتاج الذي تحقق لاحقا من خلال عمل محطات عدة للتحلية في رابغ والشعيبة.

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وبررت المؤسسة العامة لتحلية مياه البحر الإغلاق لارتفاع التكاليف التشغيلية للمحطة الحالية وتوفير 4608 أطنان من الوقود الثقيل يوميا، وتوفير تقنيات بديلة ذات جدوى اقتصادية، وتحقيق استدامة ببيئة مثالية.

فيما تتضمن البدائل تدشين وحدة تحلية متعددة التأثير med ضمن محطات الشعيبة التابعة للمؤسسة بطاقة إنتاجية 91.200 متر مكعب يوميا، وتدشين محطة الشعيبة بتقنية التناضح العكسي تابعة للقطاع الخاص بطاقة إنتاجية 250 ألف متر مكعب يوميا

واكتمال مشروع زيادة الضخ على خط الشعيبة قويزة بمقدار 315 ألف متر مكعب يوميا مع إمكانية زيادة الضخ على خطوط الشعيبة بريمان بطاقة 100 ألف متر مكعب مع تحسين كفاءة الإنتاج بمحطات الشعيبة التابعة للموسسة ليزداد إنتاجها بمقدار 150 ألف متر مكعب يوميا وتدشين محطة الشعيبة RO4 التابعة للمؤسسة بطاقة إنتاجية 400 ألف متر مكعب يوميا تدريجيا ابتداء من شهر أكتوبر لهذا العام.