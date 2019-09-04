شكرا لقرائتكم خبر عن تاروت: 1565 جولة ميدانية تغلق 19 منشأة غذائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

نفذت بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف، 1565 جولة ميدانية أسفرت عن إنذار 720 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية، وإغلاق 19 منشأة، وتوجيه 492 مخالفة صحية، وذلك خلال العام الماضي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أن الجولات الميدانية تأتي ضمن البرنامج المكثف التي تعمل عليه بلدية محافظة القطيف طوال العام، للاهتمام بالنظافة والصحة العامة في جميع مدن وبلدات ومناطق المحافظة، وذلك حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، أشار رئيس بلدية تاروت المهندس عادل آل عبيه، إلى أن مراقبي البلدية الميدانيين صادروا خلال جولاتهم 1321 كلغ و135 لترا مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مخالفة للأنظمة، لافتاً إلى أن المخالفات المرصودة تضمنت انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود تراخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، مخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز، وجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى مخالفات عدة تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل، مشيرا إلى أن البلدية تبذل جهودا من أجل المحافظة على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والمحلات.