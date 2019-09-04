شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل: يجب تطوير منظومة العمل وتلافي الملاحظات استعدادا للحج القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل ضرورة التحضير المبكر لموسم حج العام الحالي 1441، وتضافر الجهود لخدمة ضيوف الرحمن والتخطيط لموسم حج العام الحالي وتعزيز الإيجابيات التي تحققت في حج العام الماضي والعمل على تطوير منظومة العمل وتلافي الملاحظات التي تم رصدها ميدانيا خلال الموسم.

ورفع لدى ترؤسه أمس (الثلاثاء)، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اجتماع لجنة الحج المركزية لمناقشة استعدادات الموسم الجديد، شكره وتقديره لخادم الحرمين، ولولي عهده، ولوزير الداخلية، على توجيهاتهم الدائمة بتسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لراحة الحجاج وتأمين رحلتهم الإيمانية منذ قدومهم للمملكة وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين، والتي كان لها بعد توفيق الله ما تحقق من نجاح في موسم حج الماضي.

كما ثمن الأمير خالد الفيصل جهود كافة القطاعات خلال موسم الحج، مهنئا الجميع بما تحقق من نجاحات.

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واستعرض الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع إحصاء حديثا بعدد الحجاج المغادرين، الذين بلغ عددهم حتى أمس أكثر من 1.4 مليون حاج، ولم يبق في مكة المكرمة والمدينة المنورة سوى نحو 453 ألف حاج.

من جهة ثانية، تسلّم الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان التقرير الإحصائي لخدمات حج 1440.

وتضمّن التقرير الذي سلمه لهما في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي، نبذة عن أعمال الهيئة خلال موسم حج العام الماضي شملت إحصاءات عن جهود الجهات التي تقدم الخدمات لضيوف الرحمن إلى جانب البيانات والمعلومات التفصيلية عن أعداد الحجاج من الداخل والخارج الهادفة لتوفير معلومات دقيقة تساعد جميع أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن.