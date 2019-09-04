شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار وجبات «أم القرى» تثير حفيظة الطالبات السعوديات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

أثارت الأسعار التي وضعتها جامعة أم القرى في المطعم الجامعي لوجبتي الإفطار والغداء مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، استغراب الطالبات السعوديات؛ بسبب تخفيض الأسعار للوافدات.

وحددت الجامعة الأسعار المدعومة من قبل عمادة شؤون الطلاب، بـ3 ريالات للسعوديات بالنسبة لوجبة الإفطار، وريالا واحداً للوافدات، بينما وجبة الغداء بـ7 ريالات للسعوديات، وريالين للوافدات.

من جهته، قال المتحدث باسم الجامعة الدكتور عثمان قزاز، إن سعر الوجبة المدعومة محدد بقرار من مجلس الجامعة، وإن الطالبة الوافدة إيفادا خارجيا تدفع أقل من السعودية التي تدفع 15 ريالا فقط مقابل 3 وجبات، محسوبة من الشركة المشغلة لمطعم الجامعة بـ30 ريالا.

وأشار إلى أن الوافد إيفاداً خارجيا للدراسة بالمملكة على حساب الحكومة السعودية كمنحة دراسية، يدفع 10 ريالات فقط لـ3 وجبات بناءً على التوجيهات، لافتا إلى أن الطالب الوافد لمنحة دراسية في جامعات المملكة يمنح مكافأة وسكنا وتغذية مخفضة ومواصلات لمقر دراسته وعلاجا، وهذا مبني على لوائح متبعة في كافة جامعات المملكة.