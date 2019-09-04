شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يستعرض خطط النيابة العامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد الوردي. واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن الأعمال التي نفذتها النيابة خلال موسم حج العام الحالي، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها في ما يتعلق بالتوسع في الفروع والتخصصات على مستوى محافظات المنطقة.

من جانبه، هنأ الوردي نائب أمير منطقة مكة المكرمة بنجاح موسم حج هذا العام الذي جاء بتوفيق الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين من إمكانات، والمتابعة الدائمة لأمير مكة المكرمة لجميع الأعمال والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.