شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: حريق يخلي 15 شخصاً بـ «الحجون».. ويلتهم محلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

أخلت فرق الدفاع المدني في العاصمة المقدسة ١٥ شخصا من ساكني عمارة بحي الحجون، إثر اشتعال محلين تجاريين أسفلها. وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد نايف الشريف، فإن مركز العمليات الموحد تلقى بلاغا باندلاع النيران بحي الحجون عبارة عن اشتعال النار في محلين تجاريين أسفل عمارة مكونة من 3 ادوار تمت السيطرة على الحريق وإخمادة والحيلولة دون امتداده للمحلات المجاورة.

وأبان الرائد الشريف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.