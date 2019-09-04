الرياض: القبض على مواطنين ارتكبا 18 حادثة سطو

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) قبضت شرطة الرياض، على مواطنين ارتكابا 18 حادثة سطو على متاجر وصيدليات ومحطات وقود وسلب العاملين بها بالقوة وتحت تهديد السلاح. وبحسب شرطة منطقة الرياض فإن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على المواطنين (في العقد الثاني من العمر)، ومن خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحقهما أقرا بما نسب إليهما وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

قبضت شرطة الرياض، على مواطنين ارتكابا 18 حادثة سطو على متاجر وصيدليات ومحطات وقود وسلب العاملين بها بالقوة وتحت تهديد السلاح. وبحسب شرطة منطقة الرياض فإن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على المواطنين (في العقد الثاني من العمر)، ومن خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحقهما أقرا بما نسب إليهما وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

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