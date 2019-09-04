شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة بالنمسا يقدم أوراق اعتماده لـ «الطاقة الذرية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (فيينا)

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، أمس (الثلاثاء) في العاصمة النمساوية فيينا أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة العربية السعودية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجرى خلال اللقاء مع مدير عام الوكالة بالنيابة كورنيل فيروتا التطرق للتعاون القائم بين المملكة والوكالة، وبحث سبل تطويره في المجالات ذات الصلة. كما قدم الأمير عبدالله بن خالد أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة العربية السعودية لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا.

وفي لقاء الأمير عبدالله بن خالد مع المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا يوري فيدوتوف أكد دعم المملكة لجهود المكتب والتطلع لتعزيز الشراكة الإستراتيجية معه.