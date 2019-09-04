شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة: إحالة 8 شبان وحدث للمحاكمة بتهمة «المضاربة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

احالت النيابة العامة 8 شباب بينهم حدث تورطوا في مشاجرة جماعية داخل مركز تجاري بجدة إلى محكمتي الأحداث والجزائية.

وطالبت النيابة بإثبات ما أسند للمتهمين وإيقاع عقوبات رادعة لهم مع تشديدها بحقهم، بعد توجيه عدة تهم لهم أبرزها المشاركة في مشاجرة جماعية وإحداث إصابات والتسبب في وقوع تلفيات والسب والشتم بينهم بسبب مشادات.

ونقلت مصادر لـ«الخليج 365» انتهاء التحقيقات بشأن واقعة المشاجرة الجماعية التي حدثت بتاريخ 27/12/1440 بأحد المراكز التجارية بمحافظة جدة.

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واستعانت النيابة بكاميرات المراقبة واستمعت إلى شهود العيان، ودلت المعلومات التي أجرتها النيابة العامة على حدوث مشاجرة بين مجموعتين من الشباب على مرحلتين داخل أحد المراكز التجارية بجدة، ما نتج عنه حالة من الفزع والذعر بين زوار ورواد المركز التجاري وإثارة الفوضى.

وحررت النيابة لائحة اتهام بحق المتهمين وخلص التحقيق إلى توجيه الاتهام بحق الحدث في المجموعة الأولى بالسخرية من المتهم السابع، والتحرش لفظياً، والتسبب في نشوب مضاربة جماعية، والاشتراك فيها وبحق البقية تباعا، واقتحامهم لأحد المطاعم التجارية بالتسبب في نشوب المضاربة وإحداث تلفيات في الممتلكات الخاصة، وإثارة الذعر والفزع داخل المركز التجاري وتعريض مرتاديه للخطر.

وتقرر إحالة المتهم الأول لقاضي الأحداث استناداً للمادة 18 من نظام الأحداث للحكم عليه بعقوبة تأديبية، وإحالة البقية إلى المحكمة الجزائية للحكم عليهم بعقوبة تعزيرية مشددة زاجرة لهم رادعة لغيرهم.

وأكدت مصادر قانونية أن المحاكمة ستكون في الحقين العام والخاص وستصدر عقوبات تعزيرية بحق من تثبت إدانته.