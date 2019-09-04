جدة: إيقاف مقيمين شاركوا في شجار جماعي

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جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) تحفظت شرطة محافظة جدة على مقيمين من جنسية مصرية، شاركوا في شجار وقع داخل محل تجاري شمال المحافظة انتهى بإصابة أحدهم بطعنة خطيرة على الرقبة استدعت التدخل الجراحي للحفاظ على حياته، فيما تم التحفظ على بقية المشاركين في الشجار، الذي باشرته دوريات الأمن. الواقعة شهدها حي العزيزية، إذ حدث خلاف مالي بين 3 مقيمين مصريين تطور إلى شجار ليقوم أحدهم باستخدام مشرط لطعن أحد المتشاجرين في رقبته، ما استدعى نقله على الفور من قبل المتشاجرين أنفسهم إلى مستشفى أهلي في حي العزيزية، حيث خضع إلى تدخل جراحي عاجل لخطورة الإصابة، فيما أوقفت دوريات الأمن عددا من الموجودين بالموقع من الجنسية ذاتها من ضمنهم المتشاجرين الذين أقروا بالحادثة ولم يتم العثور على سلاح الجريمة، وأحالت دوريات الأمن ملف المشاجرة إلى مركز الشرطة تمهيدا لإحالة الجناة للنيابة العامة.

تحفظت شرطة محافظة جدة على مقيمين من جنسية مصرية، شاركوا في شجار وقع داخل محل تجاري شمال المحافظة انتهى بإصابة أحدهم بطعنة خطيرة على الرقبة استدعت التدخل الجراحي للحفاظ على حياته، فيما تم التحفظ على بقية المشاركين في الشجار، الذي باشرته دوريات الأمن. الواقعة شهدها حي العزيزية، إذ حدث خلاف مالي بين 3 مقيمين مصريين تطور إلى شجار ليقوم أحدهم باستخدام مشرط لطعن أحد المتشاجرين في رقبته، ما استدعى نقله على الفور من قبل المتشاجرين أنفسهم إلى مستشفى أهلي في حي العزيزية، حيث خضع إلى تدخل جراحي عاجل لخطورة الإصابة، فيما أوقفت دوريات الأمن عددا من الموجودين بالموقع من الجنسية ذاتها من ضمنهم المتشاجرين الذين أقروا بالحادثة ولم يتم العثور على سلاح الجريمة، وأحالت دوريات الأمن ملف المشاجرة إلى مركز الشرطة تمهيدا لإحالة الجناة للنيابة العامة.

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