شكرا لقرائتكم خبر عن أمام خادم الحرمين.. وزير الصناعة والثروة المعدنية يؤدي القسم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة أمس (الثلاثاء)، بندر الخريف، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، قائلاً: «بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص». ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمع إلى توجيهاته.

حضر أداء القسم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ورئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى.