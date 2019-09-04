«النيابة» و«نزاهة» تبحثان تطوير التعاون لمكافحة الفساد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مكتبه بمقر النيابة العامة في الرياض أمس (الثلاثاء)، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مازن بن إبراهيم الكهموس.
وفي مستهل الاستقبال هنأ الشيخ المعجب، مازن الكهموس بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تطوير أوجه التعاون بين الهيئة والنيابة العامة، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد والتنسيق بما يعزز جهود المملكة في حماية النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد.
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