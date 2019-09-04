شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: إسقاط «مسيرة» حوثية انطلقت من عمران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أسقطت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، صباح أمس (الثلاثاء)، طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه المملكة.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت الطائرة، مبينا أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وبين العقيد المالكي، أن المحاولات الإرهابية المتكررة أخيرا من المليشيا الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف، وأن ما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.