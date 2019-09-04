NAKL KAFALA WAFED : الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الاقامة بدون موافقة الكفيل عبر موقع وزارة...

الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة، تقوم المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة بتطوير الخدمات الإلكترونية لديها بشكل دوري، لكي تساعد مواطنيها ومغتربيها من إتمام معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة لتضييع الوقت والجهد في الذهاب للمصالح لإتمامها، ومن خلال موقعنا عرب نيوز سوف نرفق لكم رابط وطريقة الاستعلام عن نقل كقالة عامل وافد برقم الإقامة.

استعلام عن نقل كفالة عامل وافد

جدير بالذكر أن المملكة قامت بتقديم خدمات إلكترونية عديدة ومنها خدمة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد، يذكر أن موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هو من أطلق تلك الخدمة عبر موقعه الرسمي على شبكة الأنترنت، فمن لا يعرف تلك الخدمة فهي يمكن من خلالها نقل الكفالة من كفيل قديم لكفيل جديد بكل سهولة.

شروط نقل كفالة عامل وافد إلكترونيا دون موافقه الكفيل

ولكي بتم نقل كفالة عامل وافد دون موافقة الكفيل يجب توافر الشروط الأتية:-

فشل الكفيل السابق “صاحب العمل ” لتجديد مقر أقامة العامل لمده أقصاها شهر واحد من نهاية تاريخه

وإذا لم يقم الكفيل السابق بدفع الراتب الشهري للعامل لمده أقصاها 3 أشهر، فان العامل سيحصل علي كفالة.

يجب أن يكون الراعي “صاحب العمل ” الذي يعمل فيه العامل في النطاق الأحمر في برنامج النطاقات بحيث يمكن للعامل نقل الكفالة.

رابط نقل الكفالة دون موافقه الكفيل

لمن يريد نقل كفيل دون موافقة مسبقه منه يرجي أتباع الخطوات الأتية:-

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قم بالدخول لموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ستظهر لك نافذة كالأتي:-