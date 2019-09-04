أسلحة لمحاربة احتباس السوائل في الجسم

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قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية في دولة ألمانيا، إن احتباس السوائل في الجسم من المتاعب الصحية المزعجة، خاصةً في فصل الصيف، إذ يتسبب في تورم السيقان، والأقدام، والأذرع، والأيدي.
وأوضح المركز أن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية، ما يتسبب في تراكم المزيد من السوائل في الأنسجة، مشيراً إلى أن احتباس السوائل يهاجم المرأة خاصةً في النصف الثاني من الدورة الشهرية.
وأضاف المركز أنه يمكن محاربة احتباس السوائل بالجسم بالتغذية السليمة، والامتناع عن تناول السكر والملح مدة أسبوع، مع الإكثار من الخضروات، والفواكه الغنية بالبوتاسيوم، الذي يعمل على إدرار البول مثل الموز، والأناناس، والكيوي، والجزر، والفلفل الأحمر، والكرنب، والشمر، والكرفس، والطماطم.
ومن المهم أيضا شرب الماء بكمية كافية، لطرد السموم من الجسم.
وإلى جانب التغذية السليمة يمكن مواجهة احتباس السوائل بالجسم بالمواظبة على الأنشطة الحركية والحمامات التبادلية أي ساخن وبارد، والتخلي عن الملابس الضيقة، ورفع الساقين لأعلى من وقت إلى آخر.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة احتباس السوائل، فيجب استشارة الطبيب..، فربما يكون السبب مشكلة صحية خطيرة.
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