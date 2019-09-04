“الغذاء والدواء”: لا يمكن الحكم بأفضلية مياه شرب معبأة على أخرى

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علقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على مقترح يطالب بوضع ملصق على كراتين وعبوات المياه مقسم على 10 درجات تحدد مدى صحية المياه المعبأة، تماشياً مع ما هو معمول به في ملصقات كفاءة الطاقة.
وأوضحت الهيئة، أنه لا يمكن الحكم بأفضلية مياه شرب معبأة على أخرى..، حيث توجد متطلبات محددة في جميع مياه الشرب المعبأة المسجلة لدى الهيئة، مؤكدة أنه لا يمكن السماح ببيعها دون استيفاء تلك المتطلبات.
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