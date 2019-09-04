بدائل صحية هامة للطلاب هذه أبرزها

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شددت وزارة الصحة على ضرورة تقديم بدائل صحية للوجبات الخفيفة؛ لأنها هامة لصحة الطلاب. وأوضحت الصحة أن مثال البدائل الصحية، الفواكه والخضروات والألبان قليلة الدسم، وأيضًا التفاح والموز والجزر والعنب والخيار والكمثرى والفراولة، والعديد من الخيارات الأخرى.





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