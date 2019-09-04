قناة “بداية” تعلن عودة بثها

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ألمحت قناة “بداية” الفضائية إلى قرب إعادة بثها من جديد، بعد مرور 17 شهراً من إيقافه، وذلك على خلفية قيام أحد مذيعي القناة خلال برنامج يذاع على الهواء مباشرةً بإبلاغ متسابق بوفاة والده.
ونشرت القناة مقطع فيديو ترويجي يستعرض قصة وأسباب تأسيس القناة وهدفها وإسهاماتها في الوسط الإعلامي السعودي، ووقعته بتعليق “قريباً”.
كما دعت القناة الرعاة والمعلنين المهتمين بطرح إعلاناتهم ببرنامج “زد رصيدك” للتواصل معها، ودعت الراغبين من الجمهور للمنافسة في البرنامج لإرسال بياناتهم الشخصية.
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