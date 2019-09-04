فيديو.. لحظة اقتلاع لصوص صرافاً آلياً باستخدام “بوكلين” في تنومة

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وثَّق مقطع فيديو لحظة قيام عدد من اللصوص باقتلاع صراف آلي من موقعه في محطة وقود على طريق رئيسي بمحافظة تنومة، بواسطة “بوكلين”، ثم رفعه على مركبة جيب “شاص”، في محاولة لسرقة محتوياته من النقود.
وكانت مصادر قد كشفت أن الجهات الأمنية رصدت الجريمة التي وقعت فجر يوم الجمعة الماضي، وتتبعت أثر الجناة وضيَّقت الخناق عليهم، ما اضطرهم لإشعال النيران في المركبة والصراف الآلي، واللوذ بالفرار.
وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية بمنطقة عسير تواصل جهودها للإطاحة بالجناة..، مبينةً أن الحريق لم يطل الأموال داخل صندوق الصراف الآلي.
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