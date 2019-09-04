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رصد مقطع فيديو متداول نشوب مضاربة في ممرات مستشفى الأمير محمد بن ناصر في مدينة جازان. وأظهر المقطع اشتباك شخصين بالأيدي مع اثنين من حراس الأمن العاملين بالمستشفى. وقالت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان وفقاً لـ”سبق” إن الشخصين اعتديا على حارسي الأمن بعد منعهما من دخول قسم العناية المركزة. Advertisements وأضافت أن الشخصين كانا يحاولان الدخول إلى العناية المركزة في وقت لا يُسمح فيه بزيارة المرضى المنومين. وأكدت أنها رفعت إلى الجهات المختصة محضر التحقيق الخاص بالواقعة..، وستتخذ الجهات الأمنية إجراءاتها بهذا الصدد.





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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. شخصان يعتديان على حارسي أمن بعد منعهما من دخول العناية المركزة في مستشفى بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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