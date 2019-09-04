بعد تأكيد الدفاع المدني خطورة تصرفه.. المواطن الذي أبعد سيارة مشتعلة بمركبته يروي ما حصل (فيديو)

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استضاف برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو متداول يدفع بسيارته مركبة مشتعلة أمام منزل في حي السويدي بالرياض.

وقال المواطن إنه شاهد دخان الحريق وانطلق للموقع بدافع الفضول، وعندما وصل شاهد عدادات المنزل تحترق وصاحبه لا يعرف ماذا يفعل.

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وأضاف أنه قرر صدم السيارة وإبعادها عن المنزل الذي كان في فنائه خزان للغاز وآخر في فناء المنزل المجاور له.

وأكد أنه كان يهدف إلى الاستمرار في صدم السيارة حتى إيصالها لأرض فضاء قريبة؛ لكن وصول الدفاع المدني جعله يكتفي بإبعادها عن المنزل.

وكان الدفاع المدني قد أكد أن تصرف المواطن خطر وخاطئ وتسبب في تطور الحريق وانتقاله إلى مركبتين تضررتا جزئيا بسبب اقتراب السيارة المشتعلة منهما.