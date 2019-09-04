خمسيني وابنه يُتمّان حفظ القرآن الكريم في وقت واحد

أتم أب خمسيني حفظ القرآن الكريم مع ابنه العشريني في وقت واحد، عبر حلقات مجمع الراجحي المسائي بحي مدائن الفهد في موقف يجسد سباق الآباء والأبناء على أعمال الخير وطلب العلم .

وعن قصته مع ابنه عبدالرحمن في إتمام حفظ كتاب الله قال خالد بن حسين الصلاحي البالغ من العمر 48 عامًا: بدأت حفظ كتاب الله منذ سنوات، ولكنني كنت بحاجة إلى التأكد من إتقان الحفظ؛ فالتحقت بحلقات جامع الراجحي التابع لجمعية خيركم بجدة، والتي يدرس فيها ابني منذ سنوات قليلة وتحديدًا في حلقة الشيخ سعيد بارمادة، وعبدالرحمن في حلقات الشيخ عبدالله سالمين.

وأضاف الأب، أنه أتم حفظ كتاب الله بإتقان وكان يذهب يوميًّا إلى الحلقات بالراجحي ومقرأة جامع الكوثر، رغم أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلًا: إن القرآن ما إن تتقرب منه حتى تجد نفسك أشد تعطّشًا للبقاء معه طوال الوقت .

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وتابع: كان لوجودي في الحلقات الأثر الكبير على ولدي ففي عامين أتممنا حفظ القرآن الكريم، وبدأنا الآن في المرحلة الثانية، وهي الحصول على الإجازة في القراءات لدى المشايخ في جامع الراجحي سائلًا المولى أن يعنيننا على ذلك .

وحثّ الصلاحي الآباء على الالتحاق بحلقات القرآن الكريم برفقة أبنائهم ليجدوا السعادة في الدارين، مشيرًا أنه لمس ذلك في حياته، وسعادته بختم ابنه لكتاب الله وحصوله على الشهادة فاقت فرحته بالحفظ، معتبرًا أن التعذر بالمسؤوليات وملاهي الحياة يعدّ من «تلبيس إبليس»، فعمله حتى وقت متأخر ومسؤوليته عن أسرة لم يكونا عائقًا أمام انضمامه للحلقات وحفظ القرآن الكريم.

بدوره أشاد مدير مجمع الراجحي المسائي عادل القثمي بالأب وابنه، مشيرًا أنهما باتا مثالًا يحتذى به في حلقات المجمع، وقد كان لهم الأثر الكبير على باقي الطلاب، وأرجع هذا النجاح بعد توفيق الله -عز وجل- إلى حرصهما الكبير وهمتهما العالية والعمل الدؤوب طوال فترة الحفظ.