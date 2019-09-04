رياضي / بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب : الروسي مدفيديف الى نصف النهائي



نيويورك 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

بلغ الروسي أندري مدفيديف المصنف خامسا الدور نصف النهائي للمرة الأولى في مسيرته، في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام، بفوزه الثلاثاء على السويسري ستانيسلاف فافرينكا 7-6 (8-6) و6-3 و3-6 و6-1.

ويلتقي مدفيديف في الدور التالي مع الفائز من مباراة السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا أو البلغاري غريغور ديميتروف.

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