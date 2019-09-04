شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان: «الطفولة المبكرة» تؤهل جيلا مواكبا لمستجدات التعليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أن برامج الطفولة المبكرة ستسهم في تأهيل وإعداد جيل قادر على مواكبة مستجدات التعليم، مثمناً اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع التعليمي باعتباره أولوية تنموية وركيزة أساسية في تطوير المجتمع.

جاء ذلك خلال تدشينه 80 مشروعاً للطفولة المبكرة ورياض الأطفال تضم 410 فصول دراسية، 170 منها لرياض الأطفال، والبقية للطفولة المبكرة، لترتفع السعة المقعدية لرياض الأطفال إلى 10300 مقعد، كما تمت زيادة المقاعد الدراسية للملتحقين بالصفوف الأولية بمراكز الطفولة المبكرة إلى 6200 مقعد على مستوى منطقة المدينة المنورة.

وتهدف وزارة التعليم من برنامج الطفولة المبكرة إلى تهيئة الأطفال من سن 4 - 6 سنوات للاندماج في التعليم العام، واستيعابهم في مرحلة رياض الأطفال، ولأهمية هذه المرحلة في تكوين شخصية الطفل واستعداداته واتجاهاته.