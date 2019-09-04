شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة: دراسة تطوير مهرجان الرمان العام القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

وعد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بدراسة تطوير مهرجان الرمان وزيادة مدة فعالياته وإقامته في موقع آخر بالمنطقة العام القادم، موجهاً بمجانية معارض بيع الرمان لمزارعي الباحة بدءاً من العام المقبل تثميناً لدورهم وحرصهم على ترسيخ الهوية الزراعية للمنطقة، مبدياً تطلعه لتحقيق مزارع الرمان المردود الاقتصادي المأمول على المزارعين، مشيداً خلال افتتاح النسخة الثامنة من مهرجان الرمان بازدياد مزارعي الرمان بالمنطقة واهتمامهم بهذا المنتج.

من جهة ثانيه رعى أمير منطقة الباحة توقيع اتفاقية تعاون بين أمانة المنطقة وجامعة الباحة، وقعها مدير الجامعة الدكتور عبدالله الحسين وأمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط، كما تسلم الأمير حسام بن سعود تقريراً عن التعليم وانتظام الطلاب خلال استقباله مدير عام التعليم الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني.