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مصرع وإصابة 11 مجهولاً في حادثة مرورية

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جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة)

تسببت حادثة مرورية في مصرع 3 مجهولين وإصابة 8 آخرين، إثر انقلاب سيارة المهرب الذي يقلهم بالقرب من نقطة واسط بتثليث. وباشرت الفرق الأمنية الموقع ونقلت المصابين إلى مستشفى المحافظة العام لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت مصادر لـ«الخليج 365» أن الجهات الأمنية قبضت على مهرب آخر يقل بمركبته 12 مجهولاً. يذكر أن صحة بيشة غردت عبر حسابها بأن أبطال الصحة يباشرون عملية إنقاذ مصابين في حادثة مرورية بقطاع الأمواه، بمشاركة عدد من الجهات الإسعافية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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