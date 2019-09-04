شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق 3 «خطوط» يقطع الكهرباء عن 10 أحياء بالقطيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

تسبب خلل فني في انقطاع التيار الكهربائي أمس عن 10 أحياء سكنية في محافظة القطيف لأكثر من 3 ساعات.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي رسالة منسوبة إلى الشركة السعودية للكهرباء (لم يتسن التأكد منها) اعتذرت من خلالها لانقطاع التيار الكهربائي، مرجعة ذلك إلى احتراق كابلات أرضية، ما أدى لفصل المحولات الرئيسية عن المنطقة، مؤكدة أن العمل جار على إعادة الخدمة جزئيا إلى الأحياء المتأثرة كي لا تخرج المحولات المتبقية عن الخدمة أيضا.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع توثق احتراق الخطوط الكهربائية في 3 مواقع، وتضرر بعض المركبات جراء الحريق في أحد المواقع، إضافة لإحداث حفرة بجوار الشارع الرئيسي.

"الخليج 365" حاولت التواصل مع شركة الكهرباء للحصول على تعليق عن انقطاع الخدمة عن المشتركين، بيد أنها لم تتجاوب مع الاستفسارات.