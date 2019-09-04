شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الأكشاك العشوائية من شاطئ مربة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أزالت أمانة منطقة عسير الأكشاك والبسطات المخالفة والمشوهة للمظهر العام على الواجهة البحرية في مربة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الحملة تهدف إلى القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة أشكاله.

من جهة أخرى، اجتمع أمين منطقة عسير بمكتبه في الأمانة برئيس بلدية الساحل علي جلبان، وعدد من منسوبي البلدية، لمناقشة أبرز الملفات الاستثمارية بالواجهة البحرية.

وبحث الاجتماع الملفات الاستثمارية المتاحة في الواجهة البحرية ومشاريع تطوير الاستثمارات، ومؤشرات القياس والأداء الخاصة بالاستثمارات في البلدية، والعمل بشكل أكبر على تحقيق مستهدف مؤشرات القياس والأداء في محور الاستدامة المالية، ما ستنعكس على تقييم البلدية ومنسوبيها بالإيجاب.