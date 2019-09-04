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صوّت المشرعون البريطانيون أمس على السماح للبرلمان بمناقشة مشروع قانون اقترحته الأحزاب يمنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، المقرر في 31 أكتوبر المقبل.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن 328 نائبًا من نواب مجلس العموم صوتوا بالموافقة على الاقتراح الحزبي بينما عارضه 301 من النواب، حيث من المقرر أن يناقش أعضاء المجلس اليوم الأربعاء المشروع.
ومن ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون في أعقاب التصويت: إن الاتفاق يعني أن البرلمان سيقوض أي اتفاق قد نتوصل إليه فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
البرلمان البريطاني يسمح بمناقشة مشروع قانون مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاقوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-04
صوّت المشرعون البريطانيون أمس على السماح للبرلمان بمناقشة مشروع قانون اقترحته الأحزاب يمنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، المقرر في 31 أكتوبر المقبل.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن 328 نائبًا من نواب مجلس العموم صوتوا بالموافقة على الاقتراح الحزبي بينما عارضه 301 من النواب، حيث من المقرر أن يناقش أعضاء المجلس اليوم الأربعاء المشروع.
ومن ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون في أعقاب التصويت: إن الاتفاق يعني أن البرلمان سيقوض أي اتفاق قد نتوصل إليه فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
01:27 AM
328 نائبًا من مجلس العموم وافقوا على الاقتراح.. وعارضه 301 من النواب
صوّت المشرعون البريطانيون أمس على السماح للبرلمان بمناقشة مشروع قانون اقترحته الأحزاب يمنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، المقرر في 31 أكتوبر المقبل.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن 328 نائبًا من نواب مجلس العموم صوتوا بالموافقة على الاقتراح الحزبي بينما عارضه 301 من النواب، حيث من المقرر أن يناقش أعضاء المجلس اليوم الأربعاء المشروع.
ومن ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون في أعقاب التصويت: إن الاتفاق يعني أن البرلمان سيقوض أي اتفاق قد نتوصل إليه فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
، البرلمان البريطاني يسمح بمناقشة مشروع قانون مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ،
المصدر : الخليج 365
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