، تذمر بـ"المخواة" من عدم اكتمال نقل البنين.. والتعليم: تأمين الدفعة الأولى من الحافلات الجديدة ،

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تذمر عددٌ من أولياء أمور طلاب بتعليم المخواة من عدم تحرك حافلات النقل المدرسي للبنين ونقل أبنائهم لمدارسهم منذ بداية العام الدراسي الجديد مطلع الأسبوع الحالي، والتي سببت إرباكًا أو إحراجًا لأولياء الأمور؛ فبعضهم مسافر لعمله في منطقة أخرى وبعضهم لا يملك مركبة وهناك الأيتام من الطلاب ومحدودي الدخل ومستفيدي الضمان الاجتماعي.
وقال لـ"الخليج 365" أولياء الأمور إنها بداية غير موفقة من تعليم المخواة في نقل البنين فقرابة 20 حافلة لا تكفي لما يزيد على ستة آلاف طالب كما أنها لم تستخدم بالكامل لأسباب عدّة.
وأضافوا "كنّا نأمل ونعتقد مما شاهدنا من منشورات إعلامية حول استعدادات الوزارة للبداية الجادة أن العام الدراسي سيبدأ وكل شيء مكتمل ولكن فوجئنا أن الحافلات لا تنقل الطلاب منذ انطلاق اليوم الأول للعام الدراسي الحالي، فالكثير من المدارس لم يخدمها النقل المدرسي، مناشدين المسؤولين الإسراع في حل المشكلة.
"الخليج 365" عرضت الشكوى على متحدث تعليم المخواة ناصر بن محمد العُمري الذي قال: بناء على استفساراتكم حول النقل التعليمي فإننا نود توضيحًا أن العقد المبرم هذا العام من قِبل شركة تطوير مع متعهد جديد (شركة زهران).
وأضاف: تم تأمين الدفعة الأولى من الحافلات الجديدة للنقل التعليمي التي قامت الشركة المشغلة بتأمينها، ويجري استكمال وصول بقية الحافلات بأحجامها المختلفة والمهيأة بخدماتها الفنية والتقنية لتغطية ما خصصته الوزارة للإدارة من مقاعد تتوزع على المسارات في جميع القطاعات، والإدارة حاليًا في تواصل مستمر لتأمين كامل الأسطول.
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441 01:22 AM
أكدوا أن 20 حافلة لا تكفي لما يتجاوز 6 آلاف طالب كما أنها لم تُستخدم بالكامل
تذمر عددٌ من أولياء أمور طلاب بتعليم المخواة من عدم تحرك حافلات النقل المدرسي للبنين ونقل أبنائهم لمدارسهم منذ بداية العام الدراسي الجديد مطلع الأسبوع الحالي، والتي سببت إرباكًا أو إحراجًا لأولياء الأمور؛ فبعضهم مسافر لعمله في منطقة أخرى وبعضهم لا يملك مركبة وهناك الأيتام من الطلاب ومحدودي الدخل ومستفيدي الضمان الاجتماعي.
وقال لـ"الخليج 365" أولياء الأمور إنها بداية غير موفقة من تعليم المخواة في نقل البنين فقرابة 20 حافلة لا تكفي لما يزيد على ستة آلاف طالب كما أنها لم تستخدم بالكامل لأسباب عدّة.
وأضافوا "كنّا نأمل ونعتقد مما شاهدنا من منشورات إعلامية حول استعدادات الوزارة للبداية الجادة أن العام الدراسي سيبدأ وكل شيء مكتمل ولكن فوجئنا أن الحافلات لا تنقل الطلاب منذ انطلاق اليوم الأول للعام الدراسي الحالي، فالكثير من المدارس لم يخدمها النقل المدرسي، مناشدين المسؤولين الإسراع في حل المشكلة.
"الخليج 365" عرضت الشكوى على متحدث تعليم المخواة ناصر بن محمد العُمري الذي قال: بناء على استفساراتكم حول النقل التعليمي فإننا نود توضيحًا أن العقد المبرم هذا العام من قِبل شركة تطوير مع متعهد جديد (شركة زهران).
وأضاف: تم تأمين الدفعة الأولى من الحافلات الجديدة للنقل التعليمي التي قامت الشركة المشغلة بتأمينها، ويجري استكمال وصول بقية الحافلات بأحجامها المختلفة والمهيأة بخدماتها الفنية والتقنية لتغطية ما خصصته الوزارة للإدارة من مقاعد تتوزع على المسارات في جميع القطاعات، والإدارة حاليًا في تواصل مستمر لتأمين كامل الأسطول.
، تذمر بـ"المخواة" من عدم اكتمال نقل البنين.. والتعليم: تأمين الدفعة الأولى من الحافلات الجديدة ،
المصدر : الخليج 365
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