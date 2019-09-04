الأمير عبدالله بن خالد مندوباً للمملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية-صورة

قدّم سفير المملكة لدى النمسا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا. وتطرّق السفير، خلال لقائه مع كورنيل فيروتا مدير عام الوكالة بالنيابة، للتعاون القائم بين المملكة والوكالة وبحث سبل تطويره في المجالات ذات الصلة.
كما قدّم الأمير عبدالله بن خالد أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية، حيث أكّد على دعم المملكة لجهود المكتب في لقائه مع مدير عام المكتب يوري فيدوتوف.
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