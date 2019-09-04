بالصور.. صحة الجوف تنفذ دورة الإنعاش القلبي الرئوي لمدراء الإدارات الحكومية

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف بحضور الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة، اليوم الثلاثاء، دورة الانعاش القلبي الرئوي الأساسي «BASIC LIFE SUPPORT»، والتي استهدفت مدراء الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكرين على مستوى المنطقة.

وانطلقت الدورة التي قدمها فريق من المتدربين بصحة الجوف بنبذة تعريفية عن مهام المسعف في كيفية إنعاش الرئة والقلب معًا، وإنعاش القلب بطريقة الضغط باليد على منطقة القلب للمصاب، بعد ذلك انطلق جانباها النظري والعملي، اعتمادًا على طريقة استخدام جهاز الصدمات الكهربائية مع مريض توقف قلبه عن النبض.

ووجه أمير منطقة الجوف بتنفيذ هذه الدورة في مدارس المنطقة للبنين والبنات، ولرجال الأمن وخاصة من هم في الميدان.

من جهته أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني عن شكره لأمير منطقة الجوف لحضوره هذه الدورة ذات الأهمية في الإنعاش الرئوي الأساسي، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذها بعدد من الإدارات الحكومية وفق توجيه أمير المنطقة.

حضر الدورة وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ووكلاء الإمارة المساعدين ومدراء الإدارات الحكومية من مدنين وعسكريين .