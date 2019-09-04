«التحالف» يُسقط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية من عمران باتجاه المملكة

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم، طائرة بدون طيار (مسيّرة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من عمران اليمنية، باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط، وتم إسقاطها قبل بلوغ هدفها.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكّنت- ولله الحمد- مساء اليوم الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل- بفضل الله-، ويتخذ التحالف كل الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل؛ للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.