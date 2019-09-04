شرطة الرياض تُطيح بمتهميْن ارتكبا 18 حادثة سطو وسلب تحت تهديد السلاح

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على متهمين اثنين، ارتكبا 18 حادثة سطو على متاجر وصيدليات ومحطات وقود وسلب العاملين فيها تحت تهديد السلاح.

‏وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت، وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، عن القبض على مواطنين (كلاهما في العقد الثاني من العمر)، وذلك لتوافر الدلائل على ارتكابهما 18 حادثة سطو على متاجر وصيدليات ومحطات وقود وسلب العاملين بها بالقوة وتحت تهديد السلاح.

وأضاف المتحدث، أنه من خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحق المتهميْن أقرا بما نسب إليهما، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة، وجدَّدت شرطة الرياض التأكيد على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، واستمرار عمل الجهات الأمنية بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.