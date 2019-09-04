المرور: 4 سلوكيات خاطئة ينبغي لقائد المركبة تجنبها عند الازدحام

حذر المرور السعودي قائدي المركبات من ارتكاب أربعة أخطاء عند الازدحامات المرورية، مع الحرص على اتباع تنظيمات السير على الطرق للوصول بأمان إلى وجهاتهم.

وأضاف المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن السلوكيات الخاطئة التي ينبغي تجنبها عند الازدحام المروري، تشمل التنقل من مسار لآخر، وإساءة استخدام منبه المركبة، وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات الأخرى التي تسير على الطريق، بالإضافة إلى التجاوز من أكتاف الطريق.

وكان «المرور السعودي»، نصح قائدي المركبات في وقت سابق بالتحقُّق الدائم من عدم وجود مشاة بالطريق، وزيادة الحرص عند القيادة في الحالات التي تنعدم فيها الرؤية، وخفض السرعة عند الاقتراب من مسارات المشاة والتوقُّف التامّ عند الوصول إليها، والقيادة بالحد الأدنى للسرعة داخل الأحياء وبالقرب من المدارس، والتنبيه عند الرجوع بالمركبة إلى الخلف، مشددًا على أهمية وضع الأطفال في المقاعد الخلفية للمركبة وذلك لتأمينهم خلال السير.