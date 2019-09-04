حذر المرور السعودي قائدي المركبات من ارتكاب أربعة أخطاء عند الازدحامات المرورية، مع الحرص على اتباع تنظيمات السير على الطرق للوصول بأمان إلى وجهاتهم.
وأضاف المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن السلوكيات الخاطئة التي ينبغي تجنبها عند الازدحام المروري، تشمل التنقل من مسار لآخر، وإساءة استخدام منبه المركبة، وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات الأخرى التي تسير على الطريق، بالإضافة إلى التجاوز من أكتاف الطريق.
وكان «المرور السعودي»، نصح قائدي المركبات في وقت سابق بالتحقُّق الدائم من عدم وجود مشاة بالطريق، وزيادة الحرص عند القيادة في الحالات التي تنعدم فيها الرؤية، وخفض السرعة عند الاقتراب من مسارات المشاة والتوقُّف التامّ عند الوصول إليها، والقيادة بالحد الأدنى للسرعة داخل الأحياء وبالقرب من المدارس، والتنبيه عند الرجوع بالمركبة إلى الخلف، مشددًا على أهمية وضع الأطفال في المقاعد الخلفية للمركبة وذلك لتأمينهم خلال السير.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور: 4 سلوكيات خاطئة ينبغي لقائد المركبة تجنبها عند الازدحام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.