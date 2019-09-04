4 مطالب لأهالي الريان لمواكبة التنمية

وناقش قحل مع المواطنين أبرز المطالب المتمثلة في: إنشاء الطرق وتنفيذ السفلتة والتخطيط العمراني المستقبلي واستحداث ملاعب كرة القدم إضافة إلى حاجة الشباب لممارسة هواياتهم وتنمية مواهبهم، مضيفين إلى أنهم على أتم الاستعداد للوقوف مع رئيس المركز والمساهمة بشكل عام في تنفيذ المناسبات والفعاليات، مقدمين التهنئة له على الثقة الكريمة لرئاسة مركز وادي جازان.
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