4 مطالب لأهالي الريان لمواكبة التنمية

شدد رئيس مركز وادي جازان، مصطفى قحل، أهمية تعاون المشايخ والأعيان والمواطنين في مواكبة التطور والتنمية، مشيرا إلى أن أمير منطقة جازان ونائبه يوجهان بشكل مستمر المحافظين ورؤساء المراكز بالاستماع إلى مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتذليل المعوقات، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به مشايخ وأهالي الريان وتعاونهم المستمر مع المسؤولين والعمل على رفع شأن المركز والقرى التابعة له، جاء ذلك خلال استقباله شيخ قرية الريان وأعيان وأهالي القرية.

وناقش قحل مع المواطنين أبرز المطالب المتمثلة في: إنشاء الطرق وتنفيذ السفلتة والتخطيط العمراني المستقبلي واستحداث ملاعب كرة القدم إضافة إلى حاجة الشباب لممارسة هواياتهم وتنمية مواهبهم، مضيفين إلى أنهم على أتم الاستعداد للوقوف مع رئيس المركز والمساهمة بشكل عام في تنفيذ المناسبات والفعاليات، مقدمين التهنئة له على الثقة الكريمة لرئاسة مركز وادي جازان.